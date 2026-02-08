Пол Томас Андерсон получил главную награду премии Гильдии режиссеров США

Полный список победителей доступен на сайте Variety.



Пять номинантов в категории «Лучшая режиссерская работа в полнометражном фильме» получили медальоны Гильдии режиссеров. Их вручили люди, участвовавшие в создании их картин. Пол Томас Андерсон получил награду из рук Леонардо Ди Каприо, Гильермо дель Торо («Франкенштейн») — от Джейкоба Элорди, Джош Сэфди («Марти Великолепный») — от Тимоти Шаламе, Хлоя Чжао («Гамнет») — от Стивена Спилберга, Райан Куглер («Грешники») — от Майкла Б. Джордана.



