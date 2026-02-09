Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри

ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»
Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию
Пол Томас Андерсон получил главную награду Премии Гильдии режиссеров США
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина
Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката
В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда
Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября
«Птицемат»: в Польше открылся пункт помощи птицам, похожий на камеру хранения
В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России
Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии
В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков
Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября
Джонатан Нолан назвал «Одиссею» брата грандиозным достижением
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко
Мэра города Текила арестовали за вымогательство у производителей текилы
Подготовка к промо альбома «Brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
Грабителя из «Один дома» Дэниела Стерна оправдали по делу о склонении к проституции
Назван топ самых романтичных городов для поездок на День святого Валентина
Сиквел «Практической магии» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет раньше запланированного срока
adidas выпустил кеды в память о Бобе Марли
Николь Кидман в роли судмедэксперта в тизере сериала «Скарпетта»
Принцесса Пич и Тоад отправляются в космос в новом тизере «The Super Mario Galaxy Movie»
Самара Уивинг вновь попадает в смертельную игру в трейлере сиквела «Я иду искать»
Релиз фильма М.Найта Шьямалана по роману Николаса Спаркса перенесли на 2027 год

Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри

Фото: NFL

Панк-рок-группа Green Day выступила с церемонией открытия 60-го Супербоула, исполнив на поле стадиона в Калифорнии попурри своих главных хитов.

Выступление, приуроченное к юбилею самого знаменитого спортивного события США, прошло 8 февраля недалеко от родного для музыкантов района Ист-Бей. Программа началась с оркестровой версии «Good Riddance (Time Of Your Life)», на фоне которой на поле чествовали парад бывших самых ценных игроков (MVP) Супербоула.

Затем группа перешла к более энергичным композициям: «Holiday», «Boulevard of Broken Dreams» и «American Idiot» с культового альбома 2004 года. 

При этом фронтмен Билли Джо Армстронг на этот раз не стал включать в текст «American Idiot» измененную строчку «I’m not part of the MAGA agenda», которую он регулярно исполнял на недавних концертах.

Официальный вещатель Супербоула NBC, однако, приглушил звук во время спорной строки «the subliminal mindfuck America» в той же песне. Это оставляет вопросы о возможном монтаже и других потенциально острых моментах трансляции.

Несмотря на кажущуюся аполитичность выступления на Супербоуле, за день до этого на разогревочном концерте в Сан-Франциско Армстронг публично призвал агентов иммиграционной службы ICE «бросить свою паршивую работу».

Группа давно критикует республиканцев и Дональда Трампа, которого музыканты ранее называли «толстым ублюдком» и скандировали лозунги против него. В 2024 году они открыто поддерживали кандидата от демократов Камалу Харрис.

Сам Трамп, комментируя выбор исполнителей для Супербоула, назвал Green Day и хедлайнера перерыва Bad Bunny «ужасным выбором», «сеющим ненависть», и отказался от посещения мероприятия. 

Расскажите друзьям