Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики

Школа дизайна НИУ ВШЭ запускает конкурс плакатов, главная задача которого — концептуализировать новые границы русской школы плаката. Прием работ продлится до 1 марта 2026 года включительно. Лучшие проекты будут представлены на фестивале типографики и графического дизайна «DAFES Типографика» в Музее Москвы.
Сегодня широко известны различные школы плакатного искусства — польская, американская, китайская и другие. Отечественная школа плаката также хорошо изучена, однако до сих пор не была актуализирована в современном контексте. Школа дизайна НИУ ВШЭ попытается найти ответ на вопрос: «Что означает русский плакат сегодня?» Она проанализирует исторический опыт отечественных плакатистов и сформирует новые рамки русского плаката. Такая рефлексия позволит создать актуальный визуальный язык и новый продукт, способный представлять страну на международных фестивалях и выставках.
В конкурсе 4 номинации:
- Плакат
В номинации рассматриваются плакаты авторов старше 18 лет, в основе композиции которых лежит шрифт или активная работа с типографикой;
- Анимированный плакат
Номинация объединяет видеоработы авторов старше 18 лет, созданные на основе типографических решений и принципов плакатного мышления;
- Детский плакат-букварь
Отдельная номинация для детей до 12 лет. Участникам предлагается создать плакат с одной буквой русского алфавита, фразой на эту букву и дополнить композицию иллюстрацией;
- Айдентика
В этой номинации участники могут стать соавторами предстоящего фестиваля «DAFES Типографика». Нужно создать айдентику фестиваля, которая будет определять его визуальный облик в следующем году: от ключевого графического образа до принципов работы с типографикой и визуальной системой в целом. Лучший проект станет официальной айдентикой фестиваля в следующем году.
Проекты будут оценивать эксперты креативной индустрии: преподаватель направления «Цифровой продукт и искусственный интеллект» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Александр Алексеев, преподаватель направления «Коммуникационный дизайн и брендинг» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Юрий Гулитов, преподаватель направления «Коммуникационный дизайн и брендинг» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Александр Кулагин, академический руководитель HSE ART AND DESIGN SCHOOL INTERNATIONAL — Ереван Игорь Гурович. В жюри также войдут директор HSE ART GALLERY при Школе дизайна НИУ ВШЭ Васса Пыркова, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Митя Харшак, дизайнер, плакатист, иллюстратор, арт-директор Дмитрий Маконнен, выпускница профиля «Коммуникационный дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ Соня Ким, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий и ведущий вариатива на направлении «Типографика и дизайн книги» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Юрий Сурков.