Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»

Строгая учительница Алла Сергеевна в исполнении Ольги Лерман («Екатерина Великая») пытается наладить отношения с бунтующим сыном-подростком. Чтобы доказать юному максималисту, что скейтбординг — это несерьезно, она решает сама освоить доску. Ей предстоит выступить на крупных скейт-соревнованиях и поставить под угрозу свою карьеру и репутацию. Съемки проходили на скейт-площадках Москвы и Подмосковья, а также на столичном стадионе «Авангард».