ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»
В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед
Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики
Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»
Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри
Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию
Пол Томас Андерсон получил главную награду Премии Гильдии режиссеров США
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина
Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката
В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда
Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября
«Птицемат»: в Польше открылся пункт помощи птицам, похожий на камеру хранения
В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России
Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии
В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков
Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября
Джонатан Нолан назвал «Одиссею» брата грандиозным достижением
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко

Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы

Фото: Ann Fossa/Unsplash

В Общественной палате РФ напомнили о строгих правилах пожарной безопасности, связанных с традиционным сжиганием чучела. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснил член комиссии ОП РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров, специального штрафа за ритуал как таковой не существует, но наказание последует за несоблюдение правил противопожарного режима.

Если инцидент обойдется без последствий, размер штрафов составит:

  • для граждан — от 5 до 15 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тыс. рублей;
  • для организаций — от 300 до 400 тыс. рублей.

Если неосторожное сожжение приведет к пожару с причинением вреда здоровью, суммы резко возрастают. Штраф для граждан может достичь 40–50 тыс. рублей, для организаций — 800 тыс. рублей. В случае гибели людей штраф для организатора может составить до 2 млн рублей, а деятельность ИП или юрлица может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Для физических лиц также предусмотрена уголовная ответственность по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, которая грозит не только крупным штрафом, но и исправительными работами, ограничением или лишением свободы.

Эксперт отметил, что официальные городские мероприятия обычно проводятся с соблюдением всех норм, но многие предпочитают организовывать обряд самостоятельно. Для этого необходимо выбрать правильное место: не ближе 50 метров от зданий, 100 метров от хвойного леса и 30 метров от лиственных деревьев. Территория в радиусе 10 метров вокруг костра должна быть очищена от всего горючего, а у организаторов должна быть возможность оперативно вызвать пожарных.

Расскажите друзьям