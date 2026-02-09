ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»
Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед
Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики
Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»
Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри
Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию
Пол Томас Андерсон получил главную награду Премии Гильдии режиссеров США
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина
Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката
В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда
Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября
«Птицемат»: в Польше открылся пункт помощи птицам, похожий на камеру хранения
В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России
Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии
В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков
Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября
Джонатан Нолан назвал «Одиссею» брата грандиозным достижением
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко

В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту

Фото: @upr_ohota27

В Хабаровском крае на обочине дороги местные жители обнаружили тигренка-сироту. Об этом сообщили в Управлении охотничьего хозяйства реигона.

«Истощенный и беспомощный котенок сидел на обочине автодороги Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре в Комсомольском районе. Очевидцы сообщили нам, инспекторы отловили тигренка и доставили в Хабаровск», — говорится в сообщении.

Место обнаружения котенка изучили инспекторы охотнадзора, но следов взрослой самки они не обнаружили. Тигренка поместили в вольер Службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края. 

Детеныш оказался самцом и был очень слаб. Его назвали Тимошей. Сейчас он под надзором сотрудников центра «Амурский тигр» вместе с маленькой самкой, которую нашли в конце 2025 года — тоже сиротой. Ее обнаружили рядом с рекой и назвали Викой.
 

Расскажите друзьям