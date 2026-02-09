ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»

Фото: Gage Skidmore/Flickr

Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы — Миллеры») получила главную роль в фильме ужасов «A Body In The Woods». Продюсером проекта станет Дэйв Каплан («Обезьяна»), а сценаристом и режиссером — Стивен Коньетти («Дом ада»), пишет Deadline.

Робертс сыграет Элис Линкольн, «женщину, живущую в дебрях Маршалловых лесов, места, давно окутанного легендами о зловещей ведьме».  В удаленной лесной хижине она остается наедине с трупом незнакомого шахтера. В темноте Элис кажется, что мертвец не до конца упокоился. В это время появляется таинственная женщина, которая превращает жизнь героини в кошмар. 

«Моя цель — создать высококлассный фильм ужасов, который проверит пределы страха не только главной героини, но и зрителей, сидящих в темноте вместе с ней. Я хочу, чтобы люди выходили из кинотеатра в состоянии тревоги… чувствуя, что они пережили нечто ужасное», — сказал Коньетти.

Производство хоррора должно начаться в сентябре 2026 года. Дата премьера не называется.

В 2026 году Робертс также снимется в романтической комедии «A Murder Uncorked» («Убийство раскрыто») вместе с Лукасом Браво («Эмили в Париже»). Браво сыграет красавца Дерека, недавно унаследовавшего престижную винодельню в долине Напа. В ресторане он знакомится с Никки (Робертс), недавно уволенной телевизионной актрисой, работающей официанткой.

Дерек предлагает Никки работу на винодельне. Но когда там происходит убийство, полиция подозревает Дерека, и теперь героям предстоит найти настоящего убийцу и сохранить их зарождающийся роман.

