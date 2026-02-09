В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий

ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
По мотивам романа «Практическая магия» поставят мюзикл
Харрисон Форд не знает, продолжит ли сниматься после сериала «Терапия»
Экспорт российского протеина вырос вдвое
«Бабушкина схема» и «СДВГ» стали словами года в профессиональных номинациях «Грамоты.ру»
Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»
Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы
В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед
Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики
Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»
Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри
Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию
Пол Томас Андерсон получил главную награду Премии Гильдии режиссеров США
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина
Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката
В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда
Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября
«Птицемат»: в Польше открылся пункт помощи птицам, похожий на камеру хранения
В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России

В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

С 20 по 22 февраля в столице пройдет акция «Московские истории», приуроченная к Всемирному дню гида. Горожанам и туристам расскажут о реставрации исторических зданий, новых достопримечательностях столицы, библиотечной железной дороге, работе фильмотекарей и многом другом, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Для участников акции подготовили больше 340 экскурсий самых разных форматов. Например, можно выбрать пешую или автобусную прогулку, пройти квест, побывать в экоцентре и зоопарке, на киностудии и Останкинской телебашне», — отметила она.

Записаться на бесплатные экскурсии можно до 11 февраля в специальном разделе туристического сервиса Russpass.  В этом году к «Московским историям» присоединится более 120 площадок. Среди них — театр «Геликон-опера», Донской монастырь, Дворец творчества детей и молодежи имени А.П.Гайдара, сад «Эрмитаж», спорткомплекс «Акватория ЗИЛ».

Так, на Киностудии Горького и в фильмофонде «Москино» расскажут, как хранятся пленки, чем занимаются фильмотекари и как реставрируют редкие кадры. Посетив экспозицию «Путь к Победе» в Музее Победы, москвичи и туристы узнают о ключевых событиях 1941–1945 годов.

В Государственной библиотеке имени В.И.Ленина посетителей проведут через читальные залы и кафедру книговыдачи, куда экземпляры прибывают из книгохранилища по специальной железной дороге. По Московскому зоопарку организуют маршрут «Охотники в ластах», сотрудники поделятся любопытными фактами о моржах и тюленях. А в экоцентре «Царская пасека» можно будет познакомиться с жизнью пчел и миром сов.

Для осмотра достопримечательностей столицы подготовили как пешие прогулки, так и экскурсии на двухэтажных туристических автобусах. Дети смогут поучаствовать в квесте «Ищем тишину на Тверской», где смогут расшифровать сказки Корнея Чуковского с помощью азбуки Морзе и разгадать тайны передвижения высотных домов. Взрослые погрузятся в романтические истории знаменитых москвичей по пути «Формула любви: миссия Купидона».

На Северном речном вокзале расскажут, почему Москву называют портом пяти морей. Участники экскурсии по Останкинской телебашне окажутся на смотровой площадке на высоте 337 метров, а у гостей центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ будет возможность совершить виртуальное путешествие на воздушном шаре над окрестностями.

Всемирный день гида отмечают 21 февраля. Акция «Московские истории», приуроченная к этому празднику, пройдет уже в шестой раз. В прошлом году к ней присоединились свыше 9,5 тыс. человек. 

