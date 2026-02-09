В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий

В Государственной библиотеке имени В.И.Ленина посетителей проведут через читальные залы и кафедру книговыдачи, куда экземпляры прибывают из книгохранилища по специальной железной дороге. По Московскому зоопарку организуют маршрут «Охотники в ластах», сотрудники поделятся любопытными фактами о моржах и тюленях. А в экоцентре «Царская пасека» можно будет познакомиться с жизнью пчел и миром сов.