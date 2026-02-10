СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Discord введет проверку возраста по документам
Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет
Каждый третий россиянин видит в советских панельках эстетику и уют
На катке в парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»
Разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года
Кира Найтли, Алисия Викандер и Джейми Дорнан сыграют в черной комедии «Худшие»
В США говорящий попугай помог полиции найти убийцу
В китайском Харбине прошел ежегодный парад пингвинов
Райан Гослинг не дает погибнуть инопланетянину в трейлере «Проекта „Конец света“»
Собянин: за 7 лет в Москве построят 34 новые станции метро
Эмма Стоун рассказала о любви к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»
Средний чек на покупку пиццы в Москве вырос на 11% за 2025 год
По мотивам романа «Практическая магия» поставят мюзикл
Харрисон Форд не знает, продолжит ли сниматься после сериала «Терапия»
Экспорт российского протеина вырос вдвое
В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий
«Бабушкина схема» и «СДВГ» стали словами года в профессиональных номинациях «Грамоты.ру»
Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»
Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы
В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед
Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики
Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе

Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18

Фото: Matt W Newman/Unsplash

Сервис «2ГИС» рассчитал среднюю стоимость свиданий в разных городах России и разработал «индекс свидания» — сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц. С результатами исследования ознакомилась «Афиша Daily».

Стоимость рассчитывалась исходя из двух составляющих — ужина на двоих в ресторане и букета из семи красных роз. Самыми дорогими городами для свиданий стали Москва (6975 рублей), Санкт-Петербург (5942 рубля), Красноярск (5893 рубля), Казань (5841 рубль) и Нижний Новгород (5757 рублей).

Больше всего свиданий могут позволить себе москвичи — 24 в месяц. Высокая стоимость ужина и цветов нивелируется в столице уровнем зарплат. Далее следуют Санкт-Петербург (20 свиданий), Екатеринбург (18 свиданий), Красноярск и Челябинск (по 17 свиданий). В среднем россияне могут позволить себе 16 свиданий в месяц — это на два больше, чем рассчитывал «2ГИС» годом ранее.

В сервисе «2ГИС» появился ИИ-поиск по вайбам. С его помощью выяснилось, что больше всего мест, подходящих для свиданий, оказалось в Новосибирске (22,9% от общего числа ресторанов) и Омске (22,8%). Далее следуют Челябинск (16,8%), Уфа (15,1%) и Пермь (14,3%).

