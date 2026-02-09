Экспорт российского протеина вырос вдвое

В 2025 году году Россия экспортировала свыше 150 тонн протеина на сумму почти 1,5 млн долларов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале федеральный центр «Агроэкспорт».



«Это рекордный результат за всю историю наблюдений. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос в два раза как в натуральном, так и стоимостном выражении», — говорится в публикации. К протеину в данном случае относятся молочные концентрированные белки.



В топ-3 импортеров в денежном выражении вошли Израиль (более 1 млн долларов), Азербайджан (более 250 тыс. долларов) и Казахстан (более 100 тыс. долларов). Продукт также экспортировали в Узбекистан и Беларусь.



Недавно стало известно, что внутри России также выросли продажи высокобелковых молочных продуктов. Эксперты отметили, что тренд на них выходит за пределы фитнес-залов и такая еда становится частью здорового повседневного рациона.