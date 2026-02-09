В США говорящий попугай помог полиции найти убийцу

Когда полиция прибыла в дом Мартина и Гленны Дюрам, они обнаружили мужчину с пятью огнестрельными ранениями и женщину рядом с ним с пулевым ранением. Хозяйка дома была еще жива. Она заявила, что понятия не имеет, что произошло, и настаивала на том, что не видела, кто в нее стрелял.