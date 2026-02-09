Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет

Главный внештатный специалист-гериатр министерства здравоохранения Ольга Ткачева рассказала, что в России сейчас проживают 17 тысяч граждан старше 100 лет. Об этом пишут РИА Новости.



По словам Ткачевой, шанс дожить до ста лет в настоящее время есть у каждого второго новорожденного. Она добавила, что для повышения показателя средей продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году необходим комплекс мер. Средни них — системное укрепление здравоохранения, борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями, широкое внедрение профилактических программ, повышение доступности медицинской помощи, развитие гериатрической службы и формирование культуры здорового образа жизни.



Недавно стало известно, что В Японии число людей в возрасте 100 лет и старше приблизилось к 100 тысячам. Из них 87 784 — женщины, и 11 979 — мужчины.



Самым старым человеком в Японии оказалась 114-летняя Сигэко Кагава, родившаяся в 1911 году. Она живет в городе Яматокрияма в префектуре Нара. Старейший мужчина — 111-летний Мидзуно Киеси Така из города Ивата в префектуре Сидзуока.