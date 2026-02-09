Discord введет проверку возраста по документам
Каждый третий россиянин видит в советских панельках эстетику и уют
На катке в парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»
Разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года
Кира Найтли, Алисия Викандер и Джейми Дорнан сыграют в черной комедии «Худшие»
В США говорящий попугай помог полиции найти убийцу
В китайском Харбине прошел ежегодный парад пингвинов
Райан Гослинг не дает погибнуть инопланетянину в трейлере «Проекта „Конец света“»
Собянин: за 7 лет в Москве построят 34 новые станции метро
Эмма Стоун рассказала о любви к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»
Средний чек на покупку пиццы в Москве вырос на 11% за 2025 год
По мотивам романа «Практическая магия» поставят мюзикл
Харрисон Форд не знает, продолжит ли сниматься после сериала «Терапия»
Экспорт российского протеина вырос вдвое
В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий
«Бабушкина схема» и «СДВГ» стали словами года в профессиональных номинациях «Грамоты.ру»
Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»
Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы
В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед
Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики
Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»
Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри

Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет

Фото: Ignat Kushanrev/Unsplash

Главный внештатный специалист-гериатр министерства здравоохранения Ольга Ткачева рассказала, что в России сейчас проживают 17 тысяч граждан старше 100 лет. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Ткачевой, шанс дожить до ста лет в настоящее время есть у каждого второго новорожденного. Она добавила, что для повышения показателя средей продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году необходим комплекс мер. Средни них — системное укрепление здравоохранения, борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями, широкое внедрение профилактических программ, повышение доступности медицинской помощи, развитие гериатрической службы и формирование культуры здорового образа жизни. 

Недавно стало известно, что В Японии число людей в возрасте 100 лет и старше приблизилось к 100 тысячам. Из них 87 784 — женщины, и 11 979 — мужчины.

Самым старым человеком в Японии оказалась 114-летняя Сигэко Кагава, родившаяся в 1911 году. Она живет в городе Яматокрияма в префектуре Нара. Старейший мужчина — 111-летний Мидзуно Киеси Така из города Ивата в префектуре Сидзуока.

Расскажите друзьям