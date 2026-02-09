Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет
Discord введет проверку возраста по документам

Фото: Alexander Shatov/Unsplash

Пользователям Discord по всему миру с марта потребуется подтвердить возраст для снятия ограничений для несовершеннолетних. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.

Для подтверждения возраста потребуются видео-селфи и документы. Пока этот этап не будет пройден, аккаунт по умолчанию будет считаться детским.

Ограничения на Discord для «детских» аккаунтов:

  • будет «размыт» графического контента деликатного характера;
  • будет закрыт доступ на сервера и в чаты с возрастным ограничением 18+.
  • сообщения от незнакомых людей будут попадать в отдельную папку;
  • пользователи будут получать предупреждения о запросах дружбы от тех, кого они, возможно, не знают;
  • говорить в комнатах Stage смогут только пользователи, которые подтвердили, что они совершеннолетние.

Недавно в Discord сообщили об утечке данных пользователей. Кибератаке подверглась система одного из подрядчиков мессенджера. Злоумышленники получили сведения об именах, логинах, IP-адресах, e-mail и другой информации тех, кто обращался в поддержку приложения

