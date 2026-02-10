СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow

По данным СМИ, Flowwow планирует поделить свой бизнес на российский и иностранный сегменты. Компанию планируют присоединить к сервису «Яндекс Еда», на сайте которого есть раздел «Цветы». Как отметили собеседники изданий, сумма сделки может составить более 8 млрд р.