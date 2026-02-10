В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»

Уголовное дело в отношении жителя Петербурга, который сбросил кошку Мусю с обрыва «Ласточкина гнезда», прекращено. Его закрыли из-за отсутствия у кошки травм, сообщили ТАСС в МВД по Республике Крым.
«В процессе дознания установлено, что, согласно заключению эксперта (ветеринарного врача), у кошки по кличке Муся не обнаружено каких-либо повреждений. Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии состава преступления, так как животное не погибло и не получило каких-либо телесных повреждений, как внутренних, так и внешних», — сообщили в ведомстве.
При этом материалы уголовного дела выделили в отдельное производство по признакам административного правонарушения по ч. 2 ст. 8.52 КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию животных). Их направили в органы федерального государственного ветеринарного надзора.
Кошка Муся жила на территории «Ласточкина гнезда» около 10 лет и была местной достопримечательностью. 23 февраля 2025 года 24-летний петербуржец сперва погладил кошку, а когда увидел, что за ним никто не наблюдает, отнес животное на смотровую площадку «Ласточкино гнездо» и сбросил ее с высоты 40 метров. Свой поступок он объяснил тем, что кошка «начала сопротивляться, вырываться», ей не понравилось, что ее взяли на руки.
Спустя два дня спасатели обнаружили животное живым на прибрежных скалах. Несмотря на шторм, Муся сумела выбраться на сушу. Мужчина признал вину, на него завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
После случившегося специалисты осмотрели питомца, видимых повреждений у кошки не было. В ноябре 2025 года ветеринар Светлана Власенко рассказала, что Муся полностью восстановилась после перенесенного стресса и сейчас живет полноценной жизнью.