В России утвердили ГОСТ на чак-чак

В России появился стандарт приготовления татарского десерта чак-чака. Как сообщает РИА «Новости», соответствующий ГОСТ был утвержден в январе.
Визуально чак-чак должен иметь форму конуса, пирамиды или полусферы и состоять из обжаренных в масле палочек теста (диаметром не более 1 см и длиной до 5 см), равномерно покрытых медовым или медово-сахарным сиропом.
Поверхность десерта должна быть неровной, без подгорелых участков. Допускается цвет от светло-желтого и золотистого до светло-коричневого, он должен быть равномерным. Изделие должно обладать медовым ароматом.
При приготовлении рекомендуется использовать пшеничную хлебопекарную муку, яичный меланж или куриные яйца, ванилин, сахар и натуральный мед. Допускается добавление шоколада, орехов и сухофруктов.
Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Обязательными они становятся только в случае прямой ссылки на них в законодательстве, контракте или техническом регламенте.