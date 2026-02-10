Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
В России утвердили ГОСТ на чак-чак

Фото: Pannet/Wikimedia Commons

В России появился стандарт приготовления татарского десерта чак-чака. Как сообщает РИА «Новости», соответствующий ГОСТ был утвержден в январе.

Визуально чак-чак должен иметь форму конуса, пирамиды или полусферы и состоять из обжаренных в масле палочек теста (диаметром не более 1 см и длиной до 5 см), равномерно покрытых медовым или медово-сахарным сиропом.

Поверхность десерта должна быть неровной, без подгорелых участков. Допускается цвет от светло-желтого и золотистого до светло-коричневого, он должен быть равномерным. Изделие должно обладать медовым ароматом.

При приготовлении рекомендуется использовать пшеничную хлебопекарную муку, яичный меланж или куриные яйца, ванилин, сахар и натуральный мед. Допускается добавление шоколада, орехов и сухофруктов.

Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Обязательными они становятся только в случае прямой ссылки на них в законодательстве, контракте или техническом регламенте.

