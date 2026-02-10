РБК: Роскомнадзор ограничит работу Telegram в России

Российские власти приняли решение замедлить работу Telegram в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в профильных ведомствах и собеседника из ИТ-индустрии.
Один из источников сказал, что меры по замедлению мессенджера уже принимаются. Два остальных сообщили, что ограничивать работу начнут во вторник 10 февраля.
В Роскомнадзоре информацию пока не комментировали.
Второй день российские пользователи массово жалуются на проблемы в работе Telegram. Данные сервиса Downdetector показывают, что число таких жалоб растет. В основном россияне сообщают, что в мессенджере не грузятся медиа, невозможно отправить сообщение, не приходят уведомления и сбоит мобильное приложение.
В августе 2025 года Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило свои действия борьбой с мошенниками, которые вымогают деньги и вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
В середине января зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов говорил, что РКН замедлил загрузку видео в Telegram. По словам депутата, это связано с тем, что руководство мессенджера недостаточно энергично взаимодействует с органами власти РФ. Ранее Свинцов заявлял, что в России не планируют полностью блокировать Telegram.