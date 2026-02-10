Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми

В коллекцию вошли шесть героев ― звездные лошадки Чоко и Зифи, пегасы Брут и Мими, единорог Эджи и ослик Бубу. Каждый из них представлен в двух вариантах — ярком разноцветном и нежно-золотистом. Последние попадаются значительно реже