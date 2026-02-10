Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь
В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»
СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18
Discord введет проверку возраста по документам

LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas

Афиша Daily
Фото: LEGO

LEGO анонсировала выход нового набора из серии Ideas под названием «Плавающие морские выдры». Он поступит в продажу 1 марта, цена — 119,99 доллара.

Набор состоит из 1234 деталей и позволяет собрать композицию размером около 8 сантиметров в высоту и 30 сантиметров в длину. Сцена изображает морскую выдру-маму, которая плывет на спине, удерживая на животе своего детеныша.

Обе выдры собраны из элементов песочного, темно-коричневого и черного цветов, а для имитации воды использованы полупрозрачные голубые детали. Особенностью набора стала возможность взаимодействия с фигурками.

1/3
© LEGO
2/3
© LEGO
3/3
© LEGO

Лапы взрослой выдры подвижны, что позволяет менять положение малыша или помещать в них дополнительные аксессуары, например, ракушку. Черное плоское основание обеспечивает устойчивость и облегчает размещение композиции.

Набор относится к серии LEGO Ideas, в которую попадают проекты, предложенные и отобранные сообществом фанатов. Оригинальная концепция «Плавающих морских выдр» была создана дизайнером-энтузиастом под ником HisBrickMaterials.

В финальной версии, разработанной LEGO, общая идея и композиция сохранены, однако внешний вид выдр был изменен в сторону большей реалистичности и игровой функциональности.

Расскажите друзьям