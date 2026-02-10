LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь
В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»
СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18
Discord введет проверку возраста по документам

Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»

Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона сериала «One Piece. Большой куш», навеянного одноименной мангой Эйитиро Оды. Новые эпизоды появятся на стриминговой платформе 10 марта.

Сериал рассказывает о приключениях юного пирата Манки Д.Луффи (Иньяки Годой), мечтающего найти легендарное сокровище One Piece и стать королем пиратов.

Во втором сезоне пираты Соломенной шляпы продолжат поиски One Piece. Им предстоит остановиться в городе Логтаун, чтобы пополнить там припасы, и там на них нападет опасный офицер морского дозора Смокер.

К компании пиратов также присоединится новый персонаж — северный олень Тони Тони Чоппер. Он фигурирует и в трейлере. В самом начале он спрашивает: «Кто такой пират?» На что ему отвечают: «Пират — это тот, кто ищет приключений и следует за мечтой. И никогда, никогда не сдается».

Видео: Netflix

В шоу, которое выходит с 2023 года, помимо Годоя, снимаются Макэню Арата (в роли Ророноа Зоро), Эмили Радд (Нами), Джейкоб Ромеро (Усопп) и Таз Скайлар (Санджи). В августе сериал продлили на третий сезон. В нем исполнительный продюсер сериала «Ван-Пис» Иэн Стоукс присоединится к Джо Тречу в качестве сошоураннера. Он сменит Мэтта Оуэнса, который покинул проект в марте 2025 года.

