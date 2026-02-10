LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь

«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении

Фото: Paramount Pictures

Австралийская актриса Марго Робби рассказала, что в начале ее карьеры партнер по съемочной площадке сделал ей оскорбительный подарок. Он подарил партнерше книгу о похудении, написала The Independent.

Робби поделилась, что коллега купил ей книгу «Француженки не толстеют». По словам актрисы, «это книга, которая в основном говорит тебе, что надо есть меньше». «Иди ты к черту, приятель!» — отреагировала на сомнительный подарок Марго.

Книга «Француженки не толстеют: Секрет еды ради удовольствия» Мирей Гильяно появилась в 2006 году и стала бестселлером. Она написана для женщин, которым необходимо сбросить до 30 фунтов (13,5 килограмма).

«Фактически он подарил мне книгу, чтобы сообщить, что мне нужно похудеть. Я подумала: „Вау“», — вспомнила Робби.

Актриса призналась, что вся эта ситуация случилась очень давно. «Понятия не имею, где он сейчас. Где‑то в прошлом», — добавила она.

