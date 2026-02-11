У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу

У Северного речного вокзала открыли лыжную трассу в акватории канала имени Москвы. Об этом говорится на сайте mos.ru.
Она состоит из двух кольцевых маршрутов длиной 1 и 3 километра. Это позволяет комбинировать отрезки, выбирая участок нужной дистанции. Ранее была открыта лыжная трасса на парковой территории Северного речного вокзала. Ее уже посетили более 3800 человек.
Горожане могут прийти на трассы со своим снаряжением или взять его напрокат. Можно также поучаствовать в тренировках, которые проводят профессиональные спортсмены. На территории также есть масштабный каток, электротюбинг, ледовый городок и детская карусель.
Спуск к трассе, расположенной в акватории, находится у причала № 9. Там же есть пункт аренды и теплые павильоны для переодевания. Они открыты каждый день, с 10.00 до 20.00. Инвентарь выдают до 19.00.
Тренировки проходят два раза в день, в 10.30 и в 17.30. В выходные — каждые 2,5 часа с 10.30 до 19.00. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на месте, в пунктах проката у причала № 9. По выходным, в 13.30 и 15.30, занятия будет проводить Николай Панкратов — лыжник и биатлонист, мастер спорта России международного класса, член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам. После катания и активных тренировок в пунктах аренды можно согреться бесплатными горячими напитками — чаем или кофе.