У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу

У Северного речного вокзала открыли лыжную трассу в акватории канала имени Москвы. Об этом говорится на сайте mos.ru.



Она состоит из двух кольцевых маршрутов длиной 1 и 3 километра. Это позволяет комбинировать отрезки, выбирая участок нужной дистанции. Ранее была открыта лыжная трасса на парковой территории Северного речного вокзала. Ее уже посетили более 3800 человек.



Горожане могут прийти на трассы со своим снаряжением или взять его напрокат. Можно также поучаствовать в тренировках, которые проводят профессиональные спортсмены. На территории также есть масштабный каток, электротюбинг, ледовый городок и детская карусель.



Спуск к трассе, расположенной в акватории, находится у причала № 9. Там же есть пункт аренды и теплые павильоны для переодевания. Они открыты каждый день, с 10.00 до 20.00. Инвентарь выдают до 19.00.