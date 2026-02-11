«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей

Рукопись третьей четверти XVI века выставят на торгах аукционного дома «Литфонд», которые состоятся 12 февраля. Об этом пишет ТАСС.



Это полугодовой пролог на сентябрь–февраль объемом свыше 1100 страниц. Его стартовая цена — 1,4 млн рублей.



«Памятник написан профессиональным книжным полууставом двух почерков на церковнославянском языке русского извода, оформлен киноварными заголовками, крупными инициалами и строками вязи. На первом листе сохранилась орнаментальная заставка с цветочным акантом в плетеном обрамлении на киноварном фоне», — рассказали в аукционном доме, отметив, что представленный экземпляр обладает коллекционным значением музейного уровня.



«Рукопись ранее не была учтена в библиографии и является единичным книжным памятником XVI века. В состав включен оригинальный текст „Хождения апостола Андрея на Русь“, представляющий самостоятельный научный интерес», — добавили в организации.



На торгах также будет рукописный сборник середины XVIII века, относящийся к 1730–1750 годам и открывающийся полным списком «Соловецкой челобитной» 1667 года к царю Алексею Михайловичу. Кроме того, на них представят сборник, содержащий «Страсти Христовы», «Сказание о Владимирской иконе Богоматери» и текст «Космография, или хронограф». Кроме того, рукопись содержит знаменные стихиры истинноречной традиции. Одним из значимых лотов станет подлинный автограф императрицы Екатерины II — свидетельство об увольнении полковника Павла Дубовина, подписанное в 1792 году.