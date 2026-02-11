«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов

Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»
Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
Кэтрин Зета‑Джонс сыграет в психологическом триллере «Амур»
В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue
Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов
У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру
Орнитологи подсчитали количество воробьев в России
Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах
Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби
Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре

«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов

Афиша Daily
Фото: nrd/Unsplash

Ретейлер «Вкусвилл» и университет Росбиотех объявили о запуске совместной магистерской программы «Инженерия продуктов питания». Об этом пишет «Большой город».

Она предназначена для технологов, которые будут заниматься разработкой безопасных и полезных продуктов с учетом реальных запросов рынка. Студенты будут изучать работать с кейсами компании «Вкусвилл».

Для них организуют офлайн-формат с лекциями, практиками, дегустациями и посещением производств, а также онлайн-модули с мастер-классами и защитой проектов перед экспертами индустрии. Прием документов начнется 20 июня. 

Абитуриенты смогут претендовать на 14 грантов с полным покрытием стоимости обучения, четыре гранта с 50%-ной компенсацией и два платных места. Лучшие студенты получат ежемесячную стипендию от компании (до 30 тыс. рублей).

Недавно стало известно, что разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года. В список войдут не только дореволюционные рецепты, но и современные блюда. Стандарт будет предназначен для ресторанов, ярмарок, фестивалей и других мест.

