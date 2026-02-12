Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%

В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»
В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади
Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 000 копий
Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%
Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»
За Масленицу россияне съедают 500 млн блинов
«Грацию» Паоло Соррентино начнут показывать в России с 30 апреля
Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в прокат 15 октября
Сбор средств для семьи Джеймса Ван Дер Бика превысил 500 тыс. долларов за несколько часов
Шоураннер анимационных «Очень странных дел» назвал их «потерянным сезоном»
Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»
Николас Кейдж — на первых постерах «Паука-Нуара»
«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене
Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»
Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони МакКартена
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере
Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Helldivers
«Ты на наркотиках?»: Оливеру Стоуну не понравилась работа Майкла Дугласа в «Уолл-стрит»
Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса
Звезда «Бриджертонов» Клаудия Джесси расследует смерть в доме Гленн Клоуз в сериале «Up to No Good»
Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»

Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%

Афиша Daily
Фото: Tom Hermans/Unsplash

Интеллектуальная активность на протяжении всей жизни способна отсрочить развитие болезни Альцгеймера более чем на пять лет, а легких когнитивных нарушений — на семь. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых Медицинского центра Университета Раш в Чикаго.

Авторы работы утверждают, что регулярное чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции почти на 40%. Исследователи наблюдали за 1939 пожилыми людьми (средний возраст — 80 лет) на протяжении восьми лет.

Участники подробно рассказывали о своем интеллектуальном досуге в детстве, среднем возрасте и после 80 лет. Оценивалось все: от наличия дома книг, газет и атласов до посещения музеев, владения библиотечными картами и изучения иностранных языков.

В группе с самым высоким уровнем когнитивного обогащения болезнь Альцгеймера развилась лишь у 21% участников. Среди тех, кто в меньшей степени был вовлечен в умственную деятельность, этот показатель достиг 34%. Даже с поправкой на возраст, пол и образование риск заболевания у интеллектуально активных людей оказался на 38% ниже.

Еще важнее — возраст появления болезни. Участники с высоким пожизненным интеллектуальным багажом сталкивались с деменцией в среднем в 94 года, тогда как остальные — уже в 88. Развитие легких когнитивных нарушений отодвигалось с 78 до 85 лет.

Автор исследования Андреа Заммит подчеркивает, что когнитивное здоровье в старости напрямую связано с тем, насколько насыщенной была интеллектуальная среда на протяжении всей жизни. По ее словам, государственные инвестиции в библиотеки, образовательные программы и доступ к знаниям с детства — это не только вклад в качество жизни, но и реальный способ снизить будущую нагрузку на системы здравоохранения.

Независимые эксперты, включая представителей Alzheimer’s Research UK, называют выводы исследования обнадеживающими. Доктор Изольда Рэдфорд напоминает, что деменция не является неизбежным итогом старения и каждый может снизить риски уже сегодня, читая, записывая мысли или осваивая новый язык.

Исследование было опубликовано в журнале Neurology. Ученые признают, что опирались на воспоминания пожилых людей о своем детстве, что могло сказаться на точности данных. Кроме того, работа выявила зависимость, но не доказала прямой причинно-следственной связи. 

