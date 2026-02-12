Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%

В группе с самым высоким уровнем когнитивного обогащения болезнь Альцгеймера развилась лишь у 21% участников. Среди тех, кто в меньшей степени был вовлечен в умственную деятельность, этот показатель достиг 34%. Даже с поправкой на возраст, пол и образование риск заболевания у интеллектуально активных людей оказался на 38% ниже.