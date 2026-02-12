Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в прокат 15 октября

Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»
Фото: «Централ Партнершип»

У фильма «Руки вверх!» появится сиквел. Название проекта пока неизвестно, однако уже появилась дата выхода. По данным «Кинопоиска», лента выйдет 15 октября 2026 года.

Ранее Сергей Жуков говорил, что в картине раскроют подробности его жизни и деятельности группы, о которых не рассказывали в оригинале. Первая часть ленты о коллективе Сергея Жукова вышла в кинотеатрах 10 октября 2024 года.

В центре сюжета — история жизни Жукова и становления группы. Фильм охватывал всю жизнь певца, начиная от детства в Димитровграде и заканчивая сегодняшним днем.

Жукова в детстве сыграл его сын, Энджел Жуков, в молодости — Влад Прохоров, а в наши дни — сам музыкант. Еще в фильме снялся один из основателей группы — Алексей Потехин. В молодости его сыграл Илья Русь.

В актерский состав также вошли Валентина Ляпина, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров, Михаил Полицеймако и другие. Сценарий написали Сергей Калужанов («Время первых», «Мажор») и Михаил Погосов («Эскортница», «Последний шанс»). В качестве режиссера выступил Аскар Узабаев, снявший драму «Счастье» и комедию «Коктейль для звезды».

