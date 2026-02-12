«Грацию» Паоло Соррентино начнут показывать в России с 30 апреля

A-One выпустит в российский прокат новый фильм Паоло Соррентино «Грация» («La grazia») 30 апреля 2026 года. Премьера фильма состоялась на открытии Венецианского кинофестиваля в 2025 году.
В центре сюжета — президент Италии Мариано де Сантис. Перед выходом на пенсию ему нужно рассмотреть два прошения о помиловании и решить, стоит ли ему подписывать закон о легализации эвтаназии.
Главная роль в «Грации» досталась Тони Сервилло. Он наиболее известен международной публике по роли римского писателя и светского льва Джепа Гамбарделлы, который отправляется в дантовское путешествие среди гротескного блеска Вечного города в картине «Великая красота», получившей в 2014 году «Оскар» как лучший международный фильм.
Неаполитанский актер снялся в семи из десяти полнометражных фильмов Соррентино, начиная с его дебюта «Лишний человек», в котором Сервилло сыграл стареющего певца, страдающего кокаиновой зависимостью. Ранее кинокомпания показывала в России и другие работы Соррентино: «Великую красоту», «Молодость», «Лоро».