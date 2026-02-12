С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран

Афиша Daily
Фото: Florian Wehde/Unsplash

Власти Таиланда рассматривают возможность уменьшения срока безвизового пребывания для граждан 93 стран, включая Россию. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на секретаря Министерства туризма и спорта Наттрию Тавеевонг.

Сейчас туристы из этих государств могут находиться в королевстве без визы до 60 дней. Ведомство предлагает сократить этот срок вдвое — до 30 дней.

По словам Наттрии Тавеевонг, изменение не нанесет ущерба туристической отрасли, поскольку средняя продолжительность пребывания иностранцев в Таиланде не превышает трех недель. При желании остаться дольше месяца путешественники смогут оформить продление в обычном порядке.

Полугодовой безвизовый лимит в 60 дней для граждан 93 стран был введен в июле 2024 года. До этого россияне могли находиться в Таиланде без визы 90 суток.

