Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран

Власти Таиланда рассматривают возможность уменьшения срока безвизового пребывания для граждан 93 стран, включая Россию. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на секретаря Министерства туризма и спорта Наттрию Тавеевонг.
Сейчас туристы из этих государств могут находиться в королевстве без визы до 60 дней. Ведомство предлагает сократить этот срок вдвое — до 30 дней.
По словам Наттрии Тавеевонг, изменение не нанесет ущерба туристической отрасли, поскольку средняя продолжительность пребывания иностранцев в Таиланде не превышает трех недель. При желании остаться дольше месяца путешественники смогут оформить продление в обычном порядке.
Полугодовой безвизовый лимит в 60 дней для граждан 93 стран был введен в июле 2024 года. До этого россияне могли находиться в Таиланде без визы 90 суток.