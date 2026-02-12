Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать

Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Разработчикам российского голосового робота для управляющих компаний в сфере ЖКХ пришлось отучать нейросеть от мата. Она научилась нецензурной лексике после месяца общения с клиентами. Об этом сообщил ТАСС президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов.

«Приведу забавный случай, это нейросеть, она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Но тем менее это показатели активной работы с нашими гражданами», ― рассказал он на полях Сибирского строительного форума.

Викторов отметил, что голосовые роботы помогают управляющим компаниям заметно сокращать кол-центры: вместо 20 сотрудников могут работать два-три. По его оценке, нейросеть берет на себя 80–90% обращений.

Президент НОТИМ уточнил, что примерно 80% клиентов устраивает ответ голосового помощника. Но в нетипичных случаях — когда люди разгневаны или ситуация аварийная — звонок переводят на живого оператора, который принимает экстренные решения.

