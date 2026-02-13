Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы

Третью строчку с 26% заняли смоленские блины — с сытной начинкой из каши, сыра и ветчины, которую традиционно подают с бочковой квашеной капустой. Замыкают четверку суздальские блины с огуречным вареньем (20%). Их главная особенность — тонкое кружевное тесто, замешенное на воде.

