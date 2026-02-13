«Т-Ж» выяснило, где россияне чаще всего находят вторую половинку

Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»
В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади
Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%
Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 000 копий
Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%
Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»
За Масленицу россияне съедают 500 млн блинов

«Т-Ж» выяснило, где россияне чаще всего находят вторую половинку

Афиша Daily
Фото: Oziel Gómez/Unsplash

Финансовое медиа «Т-Ж» провело масштабное исследование и выяснило, как меняются способы знакомств у россиян в зависимости от возраста и времени. В опросе приняли участие 1200 пар, средний возраст респондентов составил 33,4 года.

Главный вывод исследования: место знакомства напрямую связано с тем, сколько лет было человеку на момент начала отношений. Среди тех, кто вступил в отношения до 15 лет включительно, 55% познакомились в школе.

В возрасте 16–21 года лидируют институты, колледжи и университеты — 30%. В 22–25 лет главным «сводником» становится работа (26%). А начиная с 26 лет первое место занимают приложения для знакомств. Категория «через общих друзей» остается стабильным вариантом для всех возрастов, в среднем 15% пар знакомятся именно так.

После 30 лет способы знакомств становятся разнообразнее, так как растет доля сообществ по интересам (до 8%), отпусков и путешествий (6%). Онлайн-знакомства вне дейтинг-сервисов (соцсетей, форумов, чатов) наиболее популярны в 17–21 год, но с возрастом их доля снижается.

Чтобы исключить влияние возраста, авторы исследования отдельно проанализировали группу 22–30-летних (самых активных в плане новых отношений, но уже не связанных с учебой). Выяснилось, что за 15 лет структура знакомств изменилась.

В 2010–2014 годах на дейтинговые приложения приходилось лишь 14% знакомств в этой возрастной группе. В 2015–2019 — уже 20%. А сегодня доля таких сервисов достигла 39%. Работа, которая в 2010–2019 годы уверенно лидировала с 30%, теперь занимает второе место (около 20%). Доля знакомств через друзей снизилась с 20 до 15%. При этом общественные пространства (кафе, концерты, спортзалы) последние 20 лет держатся на стабильных 15%.

Расскажите друзьям