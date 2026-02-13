Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Фото: Night Street Games

Дэн Рейнолдс, солист Imagine Dragons, вместе с братом Маком представил дебютный проект своей игровой студии Night Street Games.

Им стал командный шутер 5 на 5 под названием Last Flag. Игра стилизована под телевизионное шоу 1970-х годов, где игроки соревнуются в переосмысленной классической игре «Захват флага».

Цель игры — спрятать свой флаг, найти вражеский, доставить его на базу и удержать в течение минуты. Разработчики делают ставку не столько на стрельбу, сколько на стратегию, скрытность и умение перехитрить соперника.

«Вам не обязательно быть отличным стрелком, чтобы участвовать в игре», — подчеркивает Мак Рейнолдс, вдохновлявшийся детскими играми в лесу по ночам. Дэн Рейнолдс выступил не только как сооснователь студии, но и как композитор. Он написал оригинальный саундтрек, озвучил персонажей и набросал их концепты, которые позже довели до ума профессиональные художники.

Last Flag анонсировали летом 2025-го. Релиз игры ожидается в 2026 году. Сейчас в Steam доступна открытая бета-версия, которая продлится до 2 марта. 

