«Вам не обязательно быть отличным стрелком, чтобы участвовать в игре», — подчеркивает Мак Рейнолдс, вдохновлявшийся детскими играми в лесу по ночам. Дэн Рейнолдс выступил не только как сооснователь студии, но и как композитор. Он написал оригинальный саундтрек, озвучил персонажей и набросал их концепты, которые позже довели до ума профессиональные художники.