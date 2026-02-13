Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней

26 февраля в Okko стартует 4-серийный документальный сериал «История русского секса». Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Проект расскажет, как менялись нормы, табу и представления о сексуальности ― от Древней Руси до современной России. Проводниками в каждой эпохе станут анимационные герои ― собирательные образы привлекательных мужчины и женщины своего времени.
Режиссером-постановщиком выступил Андрей Маяцкий, а авторами сценария ― Михаил Рольник и Тихон Шаров. Сериал создавался при участии ведущих российских историков, антропологов и сексологов.
Первая серия охватит период от Древней Руси до возникновения Московского царства. Авторы расскажут о нравах князей и простолюдинов, практиках многоженства и многомужества, магических ритуалах, связанных с интимной жизнью.
Вторая серия будет посвящена периоду от царствования Петра I до XIX века. В это время у населения страны появилась возможность для нерегламентированной устоями интимной жизни, поскольку контроль со стороны сельских общин и церкви ослабел.
В третьей серии будет описан XX век ― от его начала до Перестройки. После революции 1917 года в эротической культуре процветали новые идеи, но к началу 1930-х годов период раскрепощения закончился. Интимная жизнь вновь вышла из подполья лишь после смерти Сталина, а затем русская эротическая культура становилась все более свободной.
Четвертая серия будет посвящена новому времени. В 1990-е в стране появились первые секс-шопы и эротическая пресса, а артисты стали выступать в откровенных нарядах. Интимная культура 2010-х связана с развитием технологий, включая дейтинг-сервисы и виртуальный секс.
Документальный сериал выходит в связке с продолжением драмеди «Секс. До и после». Первые восемь эпизодов второго сезона уже можно посмотреть в Okko, а 27 февраля станут доступны все 12 новелл.
В прошлом году «История русского секса» вошла в программу фестиваля Original+Doc, где получила награду за оригинальное режиссерское видение.