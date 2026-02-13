На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года

На Солнце появился огромный смайлик
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название «ЦСКА»
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»

Афиша Daily
Фото: Maja Hitij/Getty Images

В Италии полиция арестовала 44-летнего гражданина Словакии, который приехал на Олимпийские игры-2026 поддержать свою национальную сборную по хоккею. Мужчина находился в розыске с 2010 года за серию краж в магазинах, сообщает NBC News.

Мужчину отследили, когда тот зарегистрировался в гостинице в миланском районе Баджо. Нарушителя закона доставили в центральную тюрьму «Сан-Витторе».

Отмечается, что задержанный знал о розыске, но все равно захотел посетить Италию, чтобы поддержать хоккеистов. Теперь он должен провести в заключении 11 месяцев и 7 дней.

Сборная Словакии дебютировала на Олимпийских играх в Милане 11 февраля. Первый матч прошел со сборной Финляндии и завершился победой Словакии со счетом 4:1.

XXV зимние Олимпийские игры стартовали в Италии 6 февраля. До Олимпиады допущены всего 13 российских спортсменов. О том, что нужно знать о главном спортивном событии этой зимы, можно прочитать здесь.

