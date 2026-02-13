Умер Вольфганг Хайхель ― сооснователь группы Dschinghis Khan и исполнитель хита «Moskau»

В возрасте 75 лет скончался сооснователь немецкой диско-группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель. Об этом в инстаграме* сообщили его представители.
По их словам, певец неожиданно умер у себя дома еще 20 января. Причина смерти не уточняется.
«Хотя в последние годы певец с достойной уважения стойкостью преодолевал проблемы со здоровьем, его смерть стала полной неожиданностью для семьи, друзей и близких — особенно на фоне заметного улучшения состояния в последнее время», ― говорится в заявлении.
Группа Dschinghis Khan была основана продюсером и композитором Ральфом Зигелем для участия в «Евровидении-1979». Хайхель стал основным вокалистом в оригинальном составе группы.
На европейском песенном конкурсе, который проходил в 1979 году в Израиле, группа представила песню «Dschinghis Khan» и заняла четвертое место. В израильских чартах сингл достиг первого места.
Среди других хитов Dschinghis Khan ― «Moskau», «Rocking Son of Dschinghis Khan», «Loreley», «Hadschi Halef Omar», «Rom» и «Pistolero». Группа пользовалась популярностью по всему миру, в том числе в СССР.
В 1985 году коллектив распался, успев выпустить шесть студийных альбомов. Спустя 30 лет Dschinghis Khan воссоединились, Хайхель пел в группе до 2014 года.
Помимо музыкальной карьеры, Хайхель занимался благотворительностью и был культурным послом. Правительство Монголии назначило его официальным культурным послом и наградило медалью «Дружба» — высшей государственной наградой для иностранцев.
