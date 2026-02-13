На Солнце появился огромный смайлик
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название «ЦСКА»
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»

Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального

Афиша Daily
Фото: Ravi Sharma/Unplash

Почти 80% россиян не смогли отличить изображение, созданное нейросетью, от настоящей фотографии. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос агентства Spektr и СКОТЧ.

В опросе приняли участие около тысячи человек. Респондентам показали пять фото — одно настоящее и четыре, которые были сгенерированы ИИ.

Определить настоящий снимок получилось лишь у 23% участников. Лучше всего с этим справлялись зумеры (30%) и миллениалы (25%). 

Среди признаков «настоящего» изображения участники называли естественный свет и тени, проработанные детали и улыбку. Например, снимок с улыбающимся мужчиной чаще других принимали за реальный представители поколения X (45−60 лет).

Недавно разработчикам российского голосового робота для управляющих компаний в сфере ЖКХ пришлось отучать нейросеть от мата. Она научилась нецензурной лексике после месяца общения с клиентами. 
 

