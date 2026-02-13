В  Лувре произошла крупная протечка воды

В ночь с 12 на 13 февраля в Лувре во Франции произошла крупная протечка воды. Об этом сообщило BFMTV со ссылкой на источники.



По данным издания, она появилась в зале 707, где хранились произведения искусства XV и XVI веков. В нем, в частности, находятся работы Бернардино Луини и Фра Анджелико. На сайте музея сообщили, что залы 706–708 музея «в настоящее время закрыты».



Позже BFMTV сообщил, что из-за инцидента была испорчена потолочная картина «Триумф французской живописи: Апофеоз Пуссена, Лесюэра и Ле Брюна» художника Шарле Мейнье. На холсте появились «два микроразрыва» и «небольшое отслоение красочного слоя», утверждает издание.



Недавно в Лувре произошло ограбление. Преступники проникли в галерею Аполлона и вынесли девять исторических украшений из королевских и императорских коллекций.