40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах

Почти 40% опрошенных россиян обсуждают с искусственным интеллектом свои отношения и конфликты. Об этом пишет Sostav со ссылкой на данные исследования агентства Lampa и платформой для онлайн-знакомств Twinby.



Чаще всего это делают люди 18−24 лет: каждый второй использует ИИ как советчика по отношениям, каждый четвертый — «выговаривается». Люди в отношениях, живущие вместе, реже обсуждают с ИИ свои связи, но в два раза чаще используют его как помощника для сложных диалогов с партнером.



Для 38% респондентов нейросети стали источником личной поддержки, для 29% — инструментом для рефлексии. Каждый десятый использует ИИ, чтобы симулировать живое общение. Свободные люди ищут в искусственном интеллекте поддержку (45%), рефлексию (45%) и общения (22%) заметно чаще, чем те, у кого есть партнер. 30% пользователей хотя бы раз думали, что ИИ понял их чувства или проблему лучше, чем люди.



Каждый десятый уверен, что романтические или глубокие дружеские отношения человека с ИИ неизбежны в будущем. Мужчины считают так чаще, чем женщины.