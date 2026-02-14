В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами

Винный бар Same Same в Нью-Йорке переоборудовали на несколько дней для посетителей с ИИ-компаньонами. Об этом сообщает New York Post.
На столиках сделали подставки для телефона или планшета ― чтобы людям было удобно общаться со своими виртуальными партнерами. Проект реализовало приложение Eva AI, которое предоставляет таких ИИ-агентов.
Как отмечает издание, в день открытия большинство пришедших были журналистами, инфлюэнсерами или техногиками. Настоящих посетителей было немного.
Представительница EvaAI Джулия Момблат отметила: «Мы хотели дать людям возможность сводить ИИ-компаньона на настоящее свидание в реальной жизни — чтобы снизить стигму вокруг отношений с ИИ, сделать их более понятными для окружающих. Идея была в том, чтобы ИИ выглядел менее пугающим и чтобы люди с виртуальными компаньонами могли поделиться этим опытом».
Момблат выразила надежду, что приложение сможет устраивать такие ИИ-кафе и других городах. При этом она подчеркнула, что отношения с ИИ — не замена реальным людям.
«Мы не воспринимаем это как замену настоящим отношениям — и никогда не воспринимали. Мы всегда говорили, что мы здесь, чтобы поддержать людей, пока у них нет отношений, или когда им нужна “репетиция”», ― пояснила она.