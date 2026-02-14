Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями

«В этом году „Щенячий кубок“ показал лучший результат почти за десятилетие, а его успех и на телевидении, и в стриминге подчеркивает нашу уникальную способность объединять аудиторию вокруг контента, который и радует, и приносит пользу», — отметил руководитель контент-направления Discovery Channel Джозеф Бойл.