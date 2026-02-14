«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»

Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с пёселями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика

«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»

Афиша Daily
Иллюстрация: Mundfish

16 февраля «Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart» Егора Попова и Марины Анисимовой. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе издательства.

Книга создана совместно со студией Mundfish. «Рецепты вдохновлены сюжетом и смогут удивить — неважно, питаетесь вы в перерыве между научными открытиями или ужинаете тихим вечером в кругу семьи», — говорится в анонсе.

© Иллюстрация: «Бомбора»

50 блюд из сборника поделили на шесть разделов: завтраки, салаты и закуски, первые и вторые блюда, десерты и напитки. «В столовой Предприятия 3826 вы сможете попробовать завтрак ученого, сосиски в тесте от Штокхаузена, суп от Левой Близняшки и солянку от Правой, дичь „Ну, погоди!“, ежики „ЕЖХ-7“, нейрополимерное желе, пирог „Нечаевский“. А компот? И компот тоже есть — „Аргентум“ или что-то погорячее вроде шота „Водородная бомба“», — рассказали в пресс-службе. 

«Это художественное осмысление того, чем могла бы быть кухня там, где технологии шагнули далеко вперед, а традиции остались прежними», — пояснили создатели книги. По их словам, работа стала не только сборником рецептов, но и красочным артбуком с уникальным оформлением.

Atomic Heart — шутер от первого лица с элементами ролевой игры, разработанный российской студией Mundfish. Игра вышла в 2023 году.

