«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу

Фото: «Вкусвилл»

«Вкусвилл» выпустил к Масленице лимитированную карточную игру «Блин, а почему?», созданную, чтобы оживить семейные застолья и помочь близким узнать друг друга лучше.

Идея проекта родилась из желания создать пространство для искреннего общения, где блины становятся не просто угощением, а поводом для душевных разговоров.

Вопросы в игре начинаются с фразы «Блин, а почему?» и затрагивают три основные темы: праздник и блины (например, «Блин, а кто из нас какой блинчик?»), семейные традиции («Блин, а какая песня у вас ассоциируется с нашей семьей?») и личную рефлексию («Блин, это моя суперсила»).

«Благодаря этой игре члены семьи перестают быть мамой, сыном или бабушкой — они становятся просто людьми со своими мечтами из детства, сожалениями, переживаниями. Интересно открывать для себя близких не через их социальные роли, а через настоящую человеческую близость», — отметила Мария Безверхая, куратор имидж-направления во «Вкусвилле».

Лимитированную партию игры разыграют 20 и 21 февраля на пикниковых станциях «Вкусвилла» в московских парках: Измайловском, «Митино», «Сокольниках» и парке Горького. 

