Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ

Афиша Daily
Фото: Jeremy Yap/Unsplash

Оскароносный сценарист Роджер Эйвери объявил о запуске трех полнометражных фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Deadline.

По словам Эйвери, раньше, будучи независимым режиссером, он сталкивался с огромными трудностями при запуске фильмов в производство.

Ситуация кардинально изменилась, когда он основал технологическую компанию и добавил в описание проектов слово «ИИ». «Деньги потекли рекой. Просто добавь ИИ — и вуаля: у тебя три фильма в производстве», — признался он.

Сейчас Эйвери работает над семейной рождественской лентой, фильмом на религиозную тематику к Пасхе 2027 года и масштабной романтической военной эпопеей. Сценарист подчеркивает, что ИИ — это, по сути, те же визуальные эффекты, но на порядок дешевле.

Он подчеркивает, что минута качественной графики, стоившая раньше миллион долларов, теперь обходится всего в пять тысяч. Режиссер считает, что для независимого кино наступают «захватывающие времена».

Переход Эйвери в ряды тех, кто использует в производстве кино ИИ, произошел вскоре после аналогичного шага Даррена Аронофски, чья студия Primordial Soup уже выпустила анимационный исторический сериал, созданный нейросетями.
 

Расскажите друзьям