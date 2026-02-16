Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Фото: @allcityslopshop.com

В возрасте 77 лет скончался Хидэки Сато — инженер, стоявший за созданием практически всех домашних консолей Sega: от первой SG-1000 до культовой Dreamcast. Об этом сообщает Kotaku.

Сато пришел в Sega в 1971 году и прошел путь от рядового сотрудника до директора департамента исследований и разработок. Его главной задачей стало создание конкурента Nintendo.

Под руководством Сато родилась Mega Drive (известная в США как Genesis). Эта консоль стала символом 16-битной эры. Сато лично настоял на дизайне в стиле дорогой аудиотехники: черный корпус с золотым тиснением, который, как он позже признавался, обошелся очень дорого, но окупился втройне.

В профессиональном списке Сато есть и экспериментальная Sega Saturn, которая одной из первых раскрыла потенциал 3D-игр на CD.
 

