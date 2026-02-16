Мартин МакДона известен по картинам «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Последняя его работа «Банши Инишерина» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном вышла в 2022 году. Фильм получил восемь номинаций на «Золотой глобус» и победил в трех категориях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший актер в комедии или мюзикле» и «Лучший сценарий».