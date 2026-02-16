Фильм Мартина МакДоны «Дикая лошадь» («Wild Horse Nine») выйдет 6 ноября. Об этом кинокомпания Searchlight Pictures сообщила в соцсети X.
В актерский состав вошли Джон Малкович («Быть Джоном Малковичем»), Сэм Рокуэлл («Зеленая миля»), Стив Бушеми («Подпольная империя»), Айлин Салас («Бабочка»), Паркер Поузи («Белый лотос») и певец Том Уэйтс.
Подробности сюжета держатся в тайне. Картину снимали на острове Пасхи. Продюсерами фильма выступают Грэм Бродбент, Пит Чернин и Анита Оверленд («Блиц»).
Созданием ленты занимаются компании Blueprint Pictures и Film4. Работу курируют старший вице-президент по производству Searchlight Тейлор Фридман и директор по развитию студии Пит Спенсер.
Мартин МакДона известен по картинам «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Последняя его работа «Банши Инишерина» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном вышла в 2022 году. Фильм получил восемь номинаций на «Золотой глобус» и победил в трех категориях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший актер в комедии или мюзикле» и «Лучший сценарий».