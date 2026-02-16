«Афиша Daily» отметила 10-летие вечеринкой «Любовь как вечный двигатель»

Для общения в неформальной обстановке работала зона фан-дейтинга — здесь гости за пять минут успевали обсудить с редакцией мемы, любимые бары и совпадения в плейлистах, тем самым доказывая, что «Афиша Daily» умеет сводить своих людей. Заглянуть в будущее помогал таролог: он консультировал не только о любовных перспективах, но и о заботе о себе.