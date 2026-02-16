Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
«Афиша Daily» отметила 10-летие вечеринкой «Любовь как вечный двигатель»

Фото: Никита Столбоушкин

13 февраля издание «Афиша Daily» собрало друзей, героев материалов и читателей, чтобы отпраздновать первый серьезный юбилей — 10 лет с момента запуска сайта. Вечеринка под названием «Любовь как вечный двигатель» прошла в клубе «Оригинал».

С порога гости погрузились в атмосферу середины 2010-х: на баре редакторы «Афиши Daily» Даша и Андрей готовили коктейли «Зумеры изобрели» и «Не твоя альтушка», а нужный тон задал дресс-код «Верните мне мой 2016-й» с элементами розового.

Вечер открыли главный редактор издания Александра Садыкова-Левина и генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров. Последний пожелал коллегам никогда не останавливаться в развитии, сохранять искренность и живой интерес к работе.

© Никита Столбоушкин
© Никита Столбоушкин
© Никита Столбоушкин
© Никита Столбоушкин
© Никита Столбоушкин
© Никита Столбоушкин

Центральным событием стал паблик-ток «Любовь как вечный двигатель музыкальной индустрии». Музыкальный журналист Николай Редькин и шеф-редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш обсудили с артистами Basic Boy и Rozalia, как личные переживания превращаются в творчество. Говорили о том, почему треки после расставаний звучат иначе и где проходит грань между искренностью и вторжением в чужую жизнь. Сошлись на одном: слушатель чувствует фальшь, а честность позволяет прожить историю вместе с артистом.

Для общения в неформальной обстановке работала зона фан-дейтинга — здесь гости за пять минут успевали обсудить с редакцией мемы, любимые бары и совпадения в плейлистах, тем самым доказывая, что «Афиша Daily» умеет сводить своих людей. Заглянуть в будущее помогал таролог: он консультировал не только о любовных перспективах, но и о заботе о себе.

© Никита Столбоушкин
© Никита Столбоушкин
© Никита Столбоушкин
© Arsen Tedeev
© Никита Столбоушкин
© Никита Столбоушкин

Музыкальная программа растянулась до утра. В лайнапе: «Стоунд», J.Rouh, Gera Amen, Бикей Декада и Пазнякс — рэпер из Беларуси стал секретным гостем. За диджейский пульт встала редакция: главред Александра Садыкова-Левина играла сет с Lëkajordann, Марина Земка — с Basic Boy, Шура Богачева — с Highself и Бикеем Декадой, а Леша Горбаш и Аля Александрова — с Колей Редькиным и Антоном Савенко. К ночи граница между сценой и залом окончательно стерлась.

Партнерами мероприятия выступили чай Curtis и оператор мобильной связи Т2.

