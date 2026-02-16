Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Более трети студентов проверяют соцсети во время секса

Фото: Doğukan Şahin/Unsplash

В США 35% студентов признались, что хотя бы раз проверяли соцсети или писали сообщения во время секса.

24 студента ответили, что прерывались в самый интимный момент, чтобы ответить маме, говорится в исследовании приложений Yik Yak и Sidechat, в котором участвовали 10 тыс. студентов из ведущих вузов США.

«Хотя студенты не расстаются с телефонами даже в постели, большинство из них знакомятся со своими партнерами по старинке лично. Более 70% респондентов заявили, что встретили своего нынешнего или последнего партнера в реальной жизни, и только 29% — онлайн», — говорится в опросе.

7% студентов, проживающих в общежитии, признались, что занимались сексом прямо при бодрствующем соседе, а 15% дожидались, пока тот уснет.

22% респондентов заявили, что постоянно проверяют телефоны своих партнеров, а 15% делали это и пожалели. И еще 15% признались, что уходили с одного свидания, чтобы встретиться с другим человеком, и сделали бы это снова.
 

