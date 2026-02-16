Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон

Фото: Sebastian Reuter/Getty Images

Писательница Оливия Лэнг анонсировала специальные издания своей книги «Одинокий город» в честь ее десятилетия — новый твердый переплет и аудиокнигу. О планах Лэнг рассказала в соцсетях.

18 июня выйдет аудиокнига, которую озвучила Тильда Суинтон, и 4 июня — лимитированное издание книги в твердом переплете. Юбилейное издание украсит обложка с фотографией Дэвида Войнаровича из серии «Рембо в Нью-Йорке» и новое послесловие от автора.

В 2020 году «Афиша Daily» брала интервью у Лэнг. Тогда писательница объяснила, что в основе ее книг часто лежит интерес не столько к конкретной личности, сколько к определенной теме.

«Как правило, это то, что я переживала сама, или то, что меня особенно трогает, например тема алкоголизма (я выросла в семье, знакомой с этим не понаслышке) или одиночества (когда мне было за тридцать, я пережила период сильного одиночества). Зачастую я выбираю тему табуированного опыта, и мне хочется исследовать ее так пристально, как только возможно», — делилась Лэнг.

