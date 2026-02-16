К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон

Писательница Оливия Лэнг анонсировала специальные издания своей книги «Одинокий город» в честь ее десятилетия — новый твердый переплет и аудиокнигу. О планах Лэнг рассказала в соцсетях.
18 июня выйдет аудиокнига, которую озвучила Тильда Суинтон, и 4 июня — лимитированное издание книги в твердом переплете. Юбилейное издание украсит обложка с фотографией Дэвида Войнаровича из серии «Рембо в Нью-Йорке» и новое послесловие от автора.
В 2020 году «Афиша Daily» брала интервью у Лэнг. Тогда писательница объяснила, что в основе ее книг часто лежит интерес не столько к конкретной личности, сколько к определенной теме.
«Как правило, это то, что я переживала сама, или то, что меня особенно трогает, например тема алкоголизма (я выросла в семье, знакомой с этим не понаслышке) или одиночества (когда мне было за тридцать, я пережила период сильного одиночества). Зачастую я выбираю тему табуированного опыта, и мне хочется исследовать ее так пристально, как только возможно», — делилась Лэнг.