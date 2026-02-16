Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года

С 1 по 4 октября 2026 года в Красноярске состоится ярмарка современного искусства Scan Fair. Традиционное превью для коллекционеров и профессионального сообщества пройдет днем ранее, 30 сентября.

Основной фокус ярмарки останется на поддержке независимых художников Сибири, Урала и Дальнего Востока. В экспозицию войдут индивидуальные стенды авторов, секция галерей современного искусства и коллекционного дизайна.

Участников традиционно отберет экспертное жюри в рамках опен-кола, даты которого будут объявлены позже. В 2026 году проект продолжит развивать экосистему Scan. Она включает летний фестиваль RE:Scan (июнь), объединяющий музыку и современное искусство, публичную программу на городских площадках и образовательные онлайн-интенсивы Scan Education.

«Мы хотим как расширить знания художественного сообщества о российских и мировых практиках, так и погрузить людей вне сообщества в понимание базовых процессов, которые происходят в современном искусстве сейчас.

Наша миссия — говорить с аудиторией на одном языке, когда каждый наш проект будет по-настоящему востребован и полезен, будь то подкаст, фестиваль или образовательный интенсив», — комментирует директор Scan Fair Лилиана Маррэ.

