В России стало меньше магазинов детской одежды

Афиша Daily
Фото: Mathias Reding/Unsplash

В январе 2026 года число магазинов детской одежды сократилось в российских городах-миллионниках на 16%, до 8100. Об этом следует из данных сервиса 2ГИС.

По данным 2ГИС, в январе 2026 года в городах-миллионниках России работает около 34,9 тыс. магазинов одежды — женской, мужской и детской. Магазинов женской одежды из них —  более 26 тыс. Это на 11,5% меньше, чем годом ранее (29,5 тыс.), но на 2% больше, чем пять лет назад: в 2021 году их было около 25,6 тысяч. 

Магазинов мужской одежды в миллионниках сейчас около 14,1 тыс. — на 9% меньше, чем в январе 2025 года. Однако в сравнении с 2021 годом (13,4 тыс. точек) количество таких магазинов выросло на 6%.

Сегмент детской одежды сократился при этом больше других. В январе 2026 года в городах-миллионниках работает около 8100 магазинов — на 16% меньше, чем годом ранее, и почти на 25% меньше, чем в 2021 году.

В топ-5 городов-миллионников по числу магазинов детской одежды вошли Москва (1995 точек), Петербург (988), Екатеринбург (556), Новосибирск (554) и Челябинск (442). Меньше всего магазинов детской одежды в Воронеже (261), Волгограде (251) и Ростове-на-Дону (209).

В Москве за последний год количество магазинов детской одежды сократилось на 16%, за пять лет — на 20%. В январе 2025 года их в городе было около 2400, в 2021-м —  2500, в 2026-м — почти 2000.



 

