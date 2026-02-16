В России стало меньше магазинов детской одежды

В январе 2026 года число магазинов детской одежды сократилось в российских городах-миллионниках на 16%, до 8100. Об этом следует из данных сервиса 2ГИС.



По данным 2ГИС, в январе 2026 года в городах-миллионниках России работает около 34,9 тыс. магазинов одежды — женской, мужской и детской. Магазинов женской одежды из них — более 26 тыс. Это на 11,5% меньше, чем годом ранее (29,5 тыс.), но на 2% больше, чем пять лет назад: в 2021 году их было около 25,6 тысяч.



Магазинов мужской одежды в миллионниках сейчас около 14,1 тыс. — на 9% меньше, чем в январе 2025 года. Однако в сравнении с 2021 годом (13,4 тыс. точек) количество таких магазинов выросло на 6%.